В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»
Прокуратура Кировского района Самары организовала проверку законности использования земель на территории лесопарка «Дубки», сообщает прокуратура Самарской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По информации ведомства, прокуратура выявила в интернете публикацию о размежевании земель лесного фонда лесопарка «Дубки». В публикации также сообщалось о переводе участков в категорию земель с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство».
Прокуратура района по результатам проверки даст оценку действиям ответственных должностных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.