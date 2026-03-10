Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Самаре проверяют законность использования земель лесного фонда лесопарка «Дубки»

Прокуратура Кировского района Самары организовала проверку законности использования земель на территории лесопарка «Дубки», сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, прокуратура выявила в интернете публикацию о размежевании земель лесного фонда лесопарка «Дубки». В публикации также сообщалось о переводе участков в категорию земель с видом разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство».

Прокуратура района по результатам проверки даст оценку действиям ответственных должностных лиц. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Руфия Кутляева