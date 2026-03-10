В Кургане проверят обстоятельства отключения воды в целом микрорайоне

Прокуратура Кургана организовала проверку после информации об отключении водоснабжения в многоквартирных домах 5-го микрорайона после коммунальной аварии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

О приостановке подачи ресурса сообщило АО «Водный союз». По их данным, ночью 10 марта около корпуса №6 дома №16 5-го микрорайона поселка Заозерный произошла авария на водопроводной сети. Специалисты размораживают колодец, откуда на поверхность поступает вода, чтобы найти место повреждения. Во всем микрорайоне ограничено водоснабжение.

Надзорное ведомство оценит действия или бездействие лиц, ответственных за бесперебойную подачу ресурса. По результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.

Виталина Ярховска