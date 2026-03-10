В Екатеринбурге запретили выгул животных и катание на лошадях на набережных

Запрет на выгул животных и организацию катания на лошадях распространили на территорию набережных Екатеринбурга. Соответствующие поправки включает проект решения об изменениях в правила благоустройства муниципалитета, одобренный депутатами гордумы. Как пояснила директор департамента благоустройства мэрии Тамара Благодаткова, «выгул» предусматривает «свободное и неконтролируемое передвижение» питомца, в отличие от «прогулки», когда животное на поводке и в наморднике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Если владелец находится в парке, на территории набережной, сквера с питомцем на поводке, никто никого штрафовать не собирается, такого требования нет. Если отпустить собаку с поводка в общественном месте, то это уже нарушение»,— пояснила она. Госпожа Благодаткова добавила, что в ранних правилах благоустройства уже был запрет на выгул животных и организацию катания на них на территориях детских площадок, спортивных объектов, скверов и парков, образовательных учреждений и учреждений здравоохранения.

Глава департамента отметила, что выгул животных разрешен на специальных площадках. «Владелец там отстегивает поводок и разрешает животному бегать, все площадки огорожены, за пределы периметра животное выбежать не может»,— добавила она.

Ее поддержал депутат Александр Колесников («Единая Россия») и заявило о необходимости усилить контроль за хозяевами питомцев. «Высшее животное — это человек, высшая степень развития цивилизации, как бы вы не любили свою собаку или кошку, с животными надо поаккуратнее»,— подчеркнул он.

Депутат Константин Киселев («Яблоко») призвал мэрию «не впадать в схоластику». «Прогулка, выгул, вынос, пронос. Можно множить эти понятия, и эта схоластика настораживает, объяснять ее придется не только тем людям, кто содержит собак, кошек, но и правоохранителям, а это гораздо сложнее. Надо отталкиваться от того, хватает ли у нас мест для выгула домашних животных»,— сказал он.

Ему возразил господин Колесников, который подчеркнул, что схоластика является «действенным логическим объяснением мира». Депутат заверил, что увеличение числа площадок для выгула животных не решит проблему с хозяевами питомцев. «У нас владельцы животных очень часто страдают отсутствием мозгов, и это мы регулярно видим: выгуливают собак без поводка и намордника. И мы им мозги не можем исправить. Людей надо воспитывать»,— призвал единоросс.

По итогам рассмотрения вопрос изменения в правила благоустройства поддержали 24 депутата, воздержался — один. Поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Василий Алексеев