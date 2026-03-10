Производители БПЛА в Удмуртии внедрили системы удаленной идентификации дронов

Удмуртские предприятия по производству беспилотников «Беспилотные системы» и Zala внедрили технологии удаленной идентификации БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«С марта 2026 года <...> БПЛА должны передавать информацию о себе и указывать координаты своего местоположения в автоматизированной системе мониторинга надзорных органов»,— говорится в сообщении.

«Беспилотные системы» внедрили ПО, «вшитое» в программу управления «Суперкам» и установленное на наземную станцию управления. Zala запустила систему удаленной идентификации БПЛА через программно-аппаратный комплекс.

Системы позволяют оперативно получать разрешения на использование воздушного пространства, видеть в реальном времени, где проводятся полеты, передавать данные о координатах, направлении и скорости дрона.