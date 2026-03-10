«Башкиравтодор» получит 3 млрд рублей на содержание районных дорог

Крупнейший дорожно-строительный подрядчик Башкирии АО «Башкиравтодор» с начала года заключил 15 муниципальных контрактов на содержание автодорог в ближайшие два года. Общая стоимость подрядов превышает 1,77 млрд руб.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», с 4 января по 2 марта компания подписала контракты с администрациями Бураевского, Мечетлинского, Мишкинского, Илишевского, Архангельского, Альшеевского, Белорецкого, Бирского, Белокатайского, Мелеузовского, Уфимского, Татышлинского, Туймазинского, Кушнаренковского и Зилаирского районов. Договоры заключались по итогам открытых конкурсов, в 13 из которых «Башкиравтодор» был единственным участником. На конкурсах на содержание дорог в Уфимском и Белорецком районах у государственной компании было по одному конкуренту.

В обязанности «Башкиравтодора» войдет уход за местными дорогами и сооружениями на них — мостами, трубами, знаками, остановками, тротуарами и стоянками. Подрядчик должен будет расчищать дороги от снега, вырубать кустарники с обочин и откосов, латать ямы, обновлять разметку, красить барьеры. В общей сложности до конца 2027 года необходимо будет обслуживать более 2,6 тыс. муниципальных дорог.

На 98,5% работы профинансирует региональный бюджет, остальную сумму выделят сами районы. Около половины средств подрядчик получит в этом году, вторую часть — в 2027-м. Авансы не предусмотрены.

В конце прошлого года предприятие уже получило 19 контрактов на двухлетнее содержание районных дорог на 1,36 млрд руб. Таким образом, совокупная стоимость таких подрядов превысит 3,13 млрд руб.

АО «Башкиравтодор» зарегистрировано в 2010 году на базе одноименного госпредприятия, является основным подрядчиком Управления дорожного хозяйства Башкирии. 59,33% компании принадлежит министерству земельных и имущественных отношений Башкирии, 28,7% — республиканской инвестиционной компании АО «Региональный фонд». Весной 2024 года началось дело о несостоятельности «Башкиравтодора», летом-осенью прошлого года компания сумела избежать банкротства, вернув дело с конкурсного производства на наблюдение.

