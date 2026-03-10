Проектирование нового корпуса пермской гимназии оценили в 61,4 млн рублей

Управление капитального строительства Пермского края объявило конкурс на определения подрядчика для проектирования нового корпуса гимназии №10 на проспекте Парковом, 27. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя. Итоги конкурса будут подведены 3 апреля. По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет 61,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минимущества Прикамья Фото: пресс-служба минимущества Прикамья

Новый четырехэтажный корпус гимназии с гуманитарным уклоном появится на месте старого здания. В нем обустроят кабинеты основных предметов, лаборатории-практикумы, актовый и два спортивных зала, библиотека, столовая. На улице расположится физкультурно-спортивная зона с площадками для игр в волейбол и баскетбол, общефизической подготовки и зона для проведения школьных мероприятий. Объект будет рассчитан на 1050 учащихся. Реализация проекта запланирована на 2027-2030 годы, его финансирует краевая адресная инвестиционная программа.

Старое здание гимназии №10, рассчитанное на 280 мест, сейчас не используется в образовательных целях. Сами школьники с 2025 года обучаются в учебном здании по ул. Боровая, 24а. После завершения строительства учеников переведут в новое здание.