В Мурманске изменили график работы школ из-за отключения теплоснабжения

Отключение теплоснабжения из-за устранения дефекта сказалось на работе двух школ города. Об этом сообщил глава Мурманска Иван Лебедев.

В гимназии № 2 по адресу: проспект Ленина, 59 сокращен учебный день. В школе № 58 по адресу: Карла Либкнехта, 18а учеников переводят на дистанционный режим.

«В период с 06:20 до 13:00 10 марта в Октябрьском районе при локализации повреждения на теплосети МЭС и проведении восстановительного ремонта проводятся переключения на оборудовании Мурманской ТЭЦ. При обратном подключении выявлен дефект задвижки. Энергетики работают над устранением проблемы»,— говорится в публикации градоначальника.

Артемий Чулков