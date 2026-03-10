Прокуратура проверит данные о нападении подростков на сверстника в Первоуральске

Прокуратура Первоуральска начала проверку по информации о нападении группы подростков на сверстника, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Избиение было снято на телефон: согласно ролику, несовершеннолетние нанесли учащемуся несколько ударов по голове и туловищу — он получил телесные повреждения.

Позднее видео получило распространение в СМИ. Прокуратура проверит достоверность опубликованных данных, а также установит обстоятельства происшествия. Особое внимание будет уделено деятельности органов системы профилактики по вопросам предотвращения противоправных действий среди несовершеннолетних. Будет дана оценка соблюдению законодательства, касающегося защиты жизни и здоровья несовершеннолетних.

По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ирина Пичурина