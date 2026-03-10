С начала года суммарное время действия режимов ограничения интернет-трафика в Татарстане составило 184 часа. Об этом на пресс-конференции сообщил министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики Илья Начвин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За два месяца в Татарстане из-за угроз БПЛА интернет ограничивали на 184 часа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ За два месяца в Татарстане из-за угроз БПЛА интернет ограничивали на 184 часа

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ограничения вводились из-за угроз атаки беспилотников.

«Все мы живем в условиях беспилотной опасности, когда она внедряется на территорию республики, суммарно это было 184 часа только за два месяца», — сообщил господин Начвин.

По его словам, в это время на территории республики замедлялся трафик и снижалась скорость работы многих приложений.

Анна Кайдалова