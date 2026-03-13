Сорок и шестьдесят

Русская наука празднует редкий и притом двойной юбилей: 60-летие научной работы и 40-летие академической деятельности президента Академии наук СССР Александра Петровича Карпинского.

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Александр Карпинский родился 26 декабря (по старому стилю) 1846 года на Урале (Богословском Заводе) в семье горного инженера. Среднее и высшее образование Карпинский получил в Горном институте, по окончании которого в 1866 году поступил на службу на Урале, где совместно с известным геологом Геннадием Романовским производил геологические разведки золотоносных россыпей от Южного Урала до Богословского округа на севере.

В 1869 году Александр Карпинский занял должность адъюнкта по кафедре геологии, в 1877 году избран профессором по геологии. В 1882 году был основан геологический комитет. Карпинский был избран старшим геологом, а в начале 1885 года стал директором комитета и оставался в этой должности 18 лет.

7 февраля 1886 года он был избран в адъюнкты, 4 марта 1889 года — в экстраординарные академики, 17 апреля 1896 года — в ординарные академики.

В 1894 году на VI Международном геологическом конгрессе в Швейцарии Карпинский был избран председателем организационного комитета, а на VII конгрессе в России — президентом конгресса.

Александр Карпинский — первый выборный президент Академии наук. С его именем связана целая эпоха в развитии русской геологии, его по заслугам называют отцом русской геологии.

Карпинский с первых же дней Октябрьской революции был сторонником сотрудничества Академии наук с советской властью.

Сегодняшнему юбиляру пошел 80-й год, но он полон творческих и физических сил. Он до сих пор аккуратно посещает все заседания, и можно назвать многие годы, когда он ни разу не пропустил ни одного заседания.

Карпинский не оставляет и научной работы. В последнем номере «Известий Академии наук» напечатана его работа «О вероятном происхождении коренных месторождений платины уральского типа».

В мае Александр Карпинский едет в Мадрид для участия в Международном геологическом конгрессе. Он посетит также Германию, Францию и Англию. Поездка будет иметь большое значение в смысле дальнейшего расширения научной связи СССР с Западной Европой.

