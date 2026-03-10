Владелец лысьвенского холдинга стал гендиректором одного из его предприятий

В ООО «Лысьвенский завод бытовой техники» (входит в промышленную группу компаний «Линрог») сменился руководитель. Согласно Rusprofile, с 6 марта пост генерального директора занимает Андрей Тунев, владелец ГК. С января 2024 года обществом руководил Максим Кочетков.

ООО «Лысьвенский завод бытовой техники» было зарегистрировано в 2008 году. Производит бытовые электрические приборы, а также занимается их оптовой и розничной торговлей. Выручка в 2024 году составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль — 672 тыс. руб. Входит в промышленную группу «Линрог», которая объединяет семь компаний, ранее выделенных из состава Лысьвенского метзавода и перешедших под контроль местного бизнесмена Андрея Тунева.

Сегодня Ura.ru сообщило, что другое юрлицо холдинга «Линрог» — Пермский Лысьвенский завод эмалированной посуды (ЛЗЭП) — направит заявление в Банк России с просьбой освободить предприятие от обязательств раскрывать данные о ценных бумагах. Решение об этом принял сам господин Тунев.