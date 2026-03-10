Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
За неделю на Среднем Урале родились 679 детей

В Свердловской области в течение первой весенней недели на свет появились 679 детей — 353 мальчика и 326 девочек, сообщили в региональном минздраве. Среди новорожденных — восемь пар близнецов.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

До 35 лет родила 501 жительница Среднего Урала, еще 170 женщин стали матерями после 35 лет. Одна из них родила в восьмой раз, еще две — в шестой.

В Свердловской области на последней февральской неделе на свет появились 616 новорожденных. Среди них — 313 мальчиков и 303 девочки, в том числе три пары близнецов.

Ирина Пичурина

