Умер экс-мэр Омска Виктор Шрейдер

В возрасте 74 лет скончался бывший мэр Омска Виктор Шрейдер. Об этом сообщил глава города Сергей Шелест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Шрейдер

Фото: Александр Румянцев, Коммерсантъ Виктор Шрейдер

Фото: Александр Румянцев, Коммерсантъ

«Практически весь трудовой путь Виктора Филипповича был связан с Омском. Талантливый управленец, требовательный руководитель, прекрасный организатор, неравнодушный человек, настоящий патриот, он внес огромный вклад в развитие города в сложный период истории нашей страны на рубеже XX и XXI веков»,— говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале господина Шелеста. Причина смерти не указывается.

Уроженец Новосибирской области Виктор Шрейдер возглавил Омск в 2005 году. В 2010-м его переизбрали на второй срок, но в декабре 2011 года Виктор Шрейдер после избрания депутатом Госдумы РФ досрочно ушел в отставку.

Валерий Лавский