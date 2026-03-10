Уфимца приговорили к пяти годам колонии за поджог сожительницы

Калининский районный суд приговорил 45-летнего местного жителя к пяти годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (пп. «б», «в» ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в октябре 2025 года подсудимый и его сожительница поссорились во время совместного застолья. Подойдя к пострадавшей, которая лежала на диване, он облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег зажигалкой. Потерпевшая получила ожоги различной степени тяжести.

Майя Иванова