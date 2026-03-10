В Челябинске завели дело после отравления детей в частной школе

СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Причиной стало массовое отравление детей в частной школе «Марко Поло» в региональном центре, сообщает пресс-служба госоргана.

По предварительным данным, с 4 марта несколько учащихся и педагог частной школы обратились в больницу с жалобами на плохое самочувствие и с признаками кишечного отравления. Им понадобилась медицинская помощь.

Следователи выясняют причины и условия, способствовавшие возникновению и распространению заболевания в учреждении. Будет проверено соблюдение установленных требований санитарных норм работниками школы. Кроме того, ситуацию контролирует прокуратура Курчатовского района Челябинска.

Виталина Ярховска