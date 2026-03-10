За праздничные выходные в Петербурге произошло 1187 ДТП

За выходные с 6 по 9 марта в Санкт-Петербурге в произошло 1187 дорожных аварий, в 26 из них были пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по городу и Ленинградской области.

Всего в Северной столице в ДТП пострадали 29 человек, в том числе пять детей. Два человека погибли.

В Ленобласти за тот же период произошло 302 ДТП, в том числе восемь с пострадавшими. Ранения получили 12 человек, в том числе двое детей. Погибло два человека.

Артемий Чулков