Объем вкладов жителей Томской области вырос на 16% в начале 2026 года

По состоянию на 1 января 2026 года объем банковских вкладов жителей Томской области достиг 304 млрд руб. В сравнении с показателем годом ранее за этот же период прирост составил 16%, следует из данных томского отделения Центробанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В начале 2025 года вклады томичей составили 262 млрд руб. К 2024-му показатель вырос на 21%. «В 2025 году объем средств, которые томичи хранили на счетах в банках, без учета счетов эскроу, превысил объем взятых кредитов. При этом кредитный портфель населения составил порядка 228 миллиардов рублей»,— говорится в сообщении.

Управляющий отделением томского ЦБ Елена Петроченко пояснила, что прошлый год для местных жителей стал временем формирования финансовой «подушки безопасности» и сокращения долговой нагрузки на фоне дорогих кредитов.

Александра Стрелкова