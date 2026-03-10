Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В зоопарке Екатеринбурга поселили двух новых сурикатов

Из Омской области в зоопарк Екатеринбурга доставили самок суриката Розу и Лаванду, сообщили в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка. С ними в зоопарке должна появиться вторая семейная группа.

Предыдущая фотография

Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

В зоопарке уже есть семейство сурикатов с именами Мята, Мелисса и Улун — имена для новоприбывших были подобраны по той же «цветочной» традиции. Роза и Лаванда отличаются приветливостью, игривостью, озорством и любопытством. У них отличный аппетит — животные питаются курицей, рыбой, яйцами, творогом и насекомыми. Увидеть их можно на первом этаже павильона «Южный».

Сурикаты — высокоорганизованные животные, которые объединяются в колонии, включающие в себя две-три семейные группы. Кланы, в среднем 20-30 особей, сурикатов враждуют между собой из за территории. На их границах нередко происходят сражения. Они относятся к активным роющим животным. Колонии сурикатов роют глубокие норы, обычно от 1,5 м. Все сурикаты имеют характерный рисунок из черных полос. Телосложение у суриката стройное, но его скрывает густой, длинный и мягкий мех.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все