В зоопарке Екатеринбурга поселили двух новых сурикатов

Из Омской области в зоопарк Екатеринбурга доставили самок суриката Розу и Лаванду, сообщили в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка. С ними в зоопарке должна появиться вторая семейная группа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка Фото: Пресс-служба екатеринбургского зоопарка

В зоопарке уже есть семейство сурикатов с именами Мята, Мелисса и Улун — имена для новоприбывших были подобраны по той же «цветочной» традиции. Роза и Лаванда отличаются приветливостью, игривостью, озорством и любопытством. У них отличный аппетит — животные питаются курицей, рыбой, яйцами, творогом и насекомыми. Увидеть их можно на первом этаже павильона «Южный».

Сурикаты — высокоорганизованные животные, которые объединяются в колонии, включающие в себя две-три семейные группы. Кланы, в среднем 20-30 особей, сурикатов враждуют между собой из за территории. На их границах нередко происходят сражения. Они относятся к активным роющим животным. Колонии сурикатов роют глубокие норы, обычно от 1,5 м. Все сурикаты имеют характерный рисунок из черных полос. Телосложение у суриката стройное, но его скрывает густой, длинный и мягкий мех.

Ирина Пичурина