Бортников заявил о предотвращении новых терактов против Крымского моста

Система защиты Крымского моста была полностью пересмотрена, что позволило предотвратить новые атаки на стратегический объект. Об этом заявил директор ФСБ, глава Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

«Принятые комплексные меры позволили предотвратить целый ряд попыток противника осуществить новые атаки на этот транспортный переход», — сказал господин Бортников в интервью «Российской газете», опубликованном к 20-летнию НАК.

По словам главы ФСБ, «регулярно проводятся тренировки и учения выделенных сил и средств», что позволяет устранять «недостатки в антитеррористической защищенности объектов». Председатель НАК отметил, что использование на инфраструктурных объектах пассивных средств защиты — тросовых ограждений, поглощающих взрывную волну панелей и прочих — дает возможность минимизировать последствия атак при «относительной дешевизне».