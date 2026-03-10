Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Беглов поздравил знаменитого композитора Зацепина со столетием

Губернатор Петербурга Александр Беглов направил поздравление со 100-летним юбилеем народному артисту России, композитору Александру Зацепину, сообщает пресс-служба Смольного. Он поблагодарил музыканта за сотрудничество с петербургскими театрами и большой вклад в культурную жизнь города.

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

«Созданные Вашим талантом произведения – музыка к фильмам Леонида Гайдая и других известных режиссеров, песни, которые вошли в репертуар знаменитых исполнителей – завоевали любовь и признание многих поколений»,— подчеркнул господин Беглов.

Градоначальник пожелал Александру Зацепину продолжать радовать людей музыкой, а также успехов, крепкого здоровья и вдохновения. Известно, что 26 марта прославленный композитор даст концерт в БКЗ в честь своего юбилея.

Подробнее о жизни господина Зацепина вы можете узнать в фотогалерее «Песни века».

Андрей Маркелов

Новости компаний Все