В Оренбуржье суд обязал организацию освободить лесной участок и демонтировать на нем постройки

Оренбургской областной суд признал недействительными результаты межевания и договор купли-продажи лесного участка. Организацию обязали освободить лесной участок площадью более 2,8 тыс. кв. м, демонтировать возведенные на нем постройки и рекультивировать почву. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В надзорном ведомстве уточняют, что в 2014 году в Тоцком районе администрация образовала земельный участок, поставив его на кадастровый учет в качестве земель сельскохозяйственного назначения. Надел в границах Сорочинского лесничества, относящийся к землям лесного фонда, передали в аренду. В 2023 году этот участок был передан в собственность юридического лица.

Природоохранная прокуратура контролирует ход исполнения судебного акта.

Руфия Кутляева