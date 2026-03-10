Ученые Татарстана нашли способ снизить риски при добыче «трудной» нефти
В Альметьевске ученые Высшей школы нефти разработали метод, позволяющий заранее прогнозировать эффективность добычи трудноизвлекаемой нефти. Об этом сообщает ТАСС.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Подход основан на анализе свойств асфальтенов — сложных компонентов нефти, которые могут осложнять процесс ее извлечения.
Метод позволяет оценивать перспективность разработки не всего месторождения, а каждой скважины отдельно. Это помогает выбрать оптимальные технологии добычи и сократить технологические и финансовые риски.
По словам исследователей, использование такого подхода может снизить издержки нефтяных компаний и увеличить объем добычи.