В Альметьевске ученые Высшей школы нефти разработали метод, позволяющий заранее прогнозировать эффективность добычи трудноизвлекаемой нефти. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ученые Татарстана нашли способ снизить риски при добыче «трудной» нефти

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Ученые Татарстана нашли способ снизить риски при добыче «трудной» нефти

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Подход основан на анализе свойств асфальтенов — сложных компонентов нефти, которые могут осложнять процесс ее извлечения.

Метод позволяет оценивать перспективность разработки не всего месторождения, а каждой скважины отдельно. Это помогает выбрать оптимальные технологии добычи и сократить технологические и финансовые риски.

По словам исследователей, использование такого подхода может снизить издержки нефтяных компаний и увеличить объем добычи.

Анна Кайдалова