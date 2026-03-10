В Екатеринбурге задержали скрывавшегося от отбывания наказания более двух лет

Оперативники управления ГУФСИН по Свердловской области задержали в Екатеринбурге находившегося в розыске осужденного, который скрывался от отбывания наказания более двух лет, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кировский районный суд 9 ноября 2023 года признал фигуранта виновным по п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством, а также совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшему) и по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязания, совершенные в отношении заведомо несовершеннолетнего лица).

Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Обвиняемый не явился на оглашение приговора, поскольку на время следствия был не под стражей. После этого его объявили в розыск. Местонахождение разыскиваемого было установлено сотрудниками ГУФСИН. После задержания его поместили в СИЗО-1.

Ирина Пичурина