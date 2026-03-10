Уфимца приговорили к условному сроку за хищение топлива и попытку подкупа

Иглинский межрайонный суд вынес приговор уфимцу, признанному виновным в хищении (ст. 158 — 164 УК РФ) и покушении на коммерческий подкуп (ст. 30, ст. 204 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и штрафом в 50 тыс. руб., а также конфисковал деньги, предназначенные для подкупа.

Установлено, что в январе — феврале 2025 года фигурант уголовного дела, являясь сотрудником ООО «РН-Транспорт», присвоил около 2 тыс. л дизельного топлива на сумму более 100 тыс. руб. После того, как его поймали с поличным, он попытался передать должностному лицу службы безопасности компании 50 тыс. руб. за сокрытие этого факта, о чем тот сообщил в правоохранительные органы.

Майя Иванова