Сегодня ночью в Башкирии перекрыт абсолютный минимум температуры

Ночью 10 марта на метеостанции Уфа-Дема перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, сообщает Башгидрометцентр. Температура воздуха составила -29,1°C. Предыдущий минимум на этой метеостанции зафиксировали 10 марта 2013 года, он составил -25,8°C.

На посту Гидрометцентра на улице Зорге, 25/2) установлен минимум в -24,5°C, в уфимском аэропорту температура достигла -28,4°C. На метеостанциях Емаши в Белокатайском районе и Тукан в Белорецком районе зарегистрировали самую низкую температуру воздуха по Башкирии — -37,8°C°, на метеостанции Кананикольское в Зилаирском районе — -37,1°C. На остальной территории республики температура воздуха понижалась до -28,-36 °C, местами — до -25°C.

Отмечается, что во второй половине недели с приходом теплых атлантических воздушных масс в регионе ожидается оттепель, средние температуры воздуха превысят норму на 3-5°C.

Майя Иванова