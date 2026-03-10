«Легкой прогулки пока не получается»
Дмитрий Дризе — о перспективах войны на Ближнем Востоке
Духовным лидером Ирана избран 56 летний Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи. США и Израиль дали понять, что новый рахбар вполне может стать легитимной целью. Тем временем в мире растет озабоченность последствиями войны в Персидском заливе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что у России появился новый шанс в глобальном торге.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером страны сына убитого Али Хаменеи Моджтабу. Подробно останавливаться на его биографии нет смысла. Хаменеи-младший считается ставленником Корпуса стражей исламской революции и уважает взгляды экс-президента Ахмадинежада. Последний, как известно, отрицает холокост и призывал физически уничтожить Израиль. Иными словами, рассчитывать на компромисс с новым рахбаром не приходится. Однако ничего на этот счет окончательно утверждать нельзя.
Восток — дело тонкое. Моджтаба — относительно молодой, по меркам религиозной власти, руководитель, ему 56 лет. Относится он к новому поколению, которое сменило пламенных революционеров 1979 года. По идее, его представители должны быть более прагматично настроены.
Тем временем Израиль недвусмысленно намекнул на то, что, возможно, Совету экспертов вскорости придется вновь собираться на чрезвычайное заседание. Любой лидер режима — легитимная цель, считают там. Дональд Трамп, в свою очередь, отметился ремарками «я недоволен» и «посмотрим, что будет». Ранее президент Соединенных Штатов объявил, что фактически лично собирается назначать нового главу Исламской Республики. Буквально на следующий день аятоллы избрали Моджтабу, то есть явно укололи противника.
Тем временем мировые цены на нефть скакнули до рекордных отметок. В цивилизованном мире растет серьезная озабоченность. Президент России Владимир Путин, со своей стороны, направил новому лидеру Исламской Республики поздравительное послание. В частности, там есть такая фраза: «Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности».
При этом Кремль на сегодня воздерживается от резких оценок в отношении Дональда Трампа. Глава Белого дома также предпочитает по российской теме особенно не высказываться.
Между тем внимание мировых СМИ приковано к ценам на бензин в США, которые растут. А это главный индикатор для основного электората Республиканской партии, которому обещали материальное благополучие вместо бесконечной борьбы за ценности западного мира. В результате Трампу приходится находить нужные слова, чтобы объяснить ситуацию. Но, видимо, не только, надо еще как-то успокоить рынки. То есть легкой прогулки пока не получается. Впрочем, нужно еще раз напомнить, что прошло всего чуть больше недели.
Что касается РФ, сейчас настает своеобразный момент выбора: можно помочь Западу преодолеть надвигающийся сырьевой кризис, а можно, наоборот, подыграть Ирану.
Как бы то ни было, сейчас российская нефть очень не помешает и врагам, и друзьям. И это, безусловно, очередной козырь в большой игре за влияние в глобальном мире.
При этом есть большие сомнения, что бывшие партнеры пойдут на серьезные уступки в украинском вопросе. С другой стороны, есть угроза серьезно поссориться с нынешней администрацией США, что, наверное, нелогично, поскольку все еще есть перспектива большой сделки по устранению первопричин конфликта на Украине.
Вашингтон дает понять, что трудности временные и ничего страшного не произойдет. Иран, со своей стороны, обещает затяжную войну и готов оставить глобальный рынок без стратегического топлива. В общем и целом, старый мир продолжает рушиться, и процесс этот по определению не может пройти безболезненно. Однако кризис есть очищение и шанс, что новый порядок будет значительно лучше прежнего. С высокой долей вероятности многие захотят с этим поспорить. Так или иначе, дальнейшие комментарии излишни. Может быть, все еще и обойдется, и как-нибудь проскочим с минимальными последствиями.