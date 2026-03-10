Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Легкой прогулки пока не получается»

Дмитрий Дризе — о перспективах войны на Ближнем Востоке

Духовным лидером Ирана избран 56 летний Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы Али Хаменеи. США и Израиль дали понять, что новый рахбар вполне может стать легитимной целью. Тем временем в мире растет озабоченность последствиями войны в Персидском заливе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что у России появился новый шанс в глобальном торге.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Совет экспертов Ирана избрал новым верховным лидером страны сына убитого Али Хаменеи Моджтабу. Подробно останавливаться на его биографии нет смысла. Хаменеи-младший считается ставленником Корпуса стражей исламской революции и уважает взгляды экс-президента Ахмадинежада. Последний, как известно, отрицает холокост и призывал физически уничтожить Израиль. Иными словами, рассчитывать на компромисс с новым рахбаром не приходится. Однако ничего на этот счет окончательно утверждать нельзя.

Восток — дело тонкое. Моджтаба — относительно молодой, по меркам религиозной власти, руководитель, ему 56 лет. Относится он к новому поколению, которое сменило пламенных революционеров 1979 года. По идее, его представители должны быть более прагматично настроены.

Чем известен Моджтаба Хаменеи

Тем временем Израиль недвусмысленно намекнул на то, что, возможно, Совету экспертов вскорости придется вновь собираться на чрезвычайное заседание. Любой лидер режима — легитимная цель, считают там. Дональд Трамп, в свою очередь, отметился ремарками «я недоволен» и «посмотрим, что будет». Ранее президент Соединенных Штатов объявил, что фактически лично собирается назначать нового главу Исламской Республики. Буквально на следующий день аятоллы избрали Моджтабу, то есть явно укололи противника.

Тем временем мировые цены на нефть скакнули до рекордных отметок. В цивилизованном мире растет серьезная озабоченность. Президент России Владимир Путин, со своей стороны, направил новому лидеру Исламской Республики поздравительное послание. В частности, там есть такая фраза: «Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности».

При этом Кремль на сегодня воздерживается от резких оценок в отношении Дональда Трампа. Глава Белого дома также предпочитает по российской теме особенно не высказываться.

Между тем внимание мировых СМИ приковано к ценам на бензин в США, которые растут. А это главный индикатор для основного электората Республиканской партии, которому обещали материальное благополучие вместо бесконечной борьбы за ценности западного мира. В результате Трампу приходится находить нужные слова, чтобы объяснить ситуацию. Но, видимо, не только, надо еще как-то успокоить рынки. То есть легкой прогулки пока не получается. Впрочем, нужно еще раз напомнить, что прошло всего чуть больше недели.

Brent наливают по сто

Что касается РФ, сейчас настает своеобразный момент выбора: можно помочь Западу преодолеть надвигающийся сырьевой кризис, а можно, наоборот, подыграть Ирану.

Как бы то ни было, сейчас российская нефть очень не помешает и врагам, и друзьям. И это, безусловно, очередной козырь в большой игре за влияние в глобальном мире.

При этом есть большие сомнения, что бывшие партнеры пойдут на серьезные уступки в украинском вопросе. С другой стороны, есть угроза серьезно поссориться с нынешней администрацией США, что, наверное, нелогично, поскольку все еще есть перспектива большой сделки по устранению первопричин конфликта на Украине.

Израиль и США атаковали Иран. Одиннадцатый день

Вашингтон дает понять, что трудности временные и ничего страшного не произойдет. Иран, со своей стороны, обещает затяжную войну и готов оставить глобальный рынок без стратегического топлива. В общем и целом, старый мир продолжает рушиться, и процесс этот по определению не может пройти безболезненно. Однако кризис есть очищение и шанс, что новый порядок будет значительно лучше прежнего. С высокой долей вероятности многие захотят с этим поспорить. Так или иначе, дальнейшие комментарии излишни. Может быть, все еще и обойдется, и как-нибудь проскочим с минимальными последствиями.

Операция Израиля и США в Иране. Фото

Дым над столицей Ирана

Дым над столицей Ирана

Фото: Fatemeh Bahrami / Anadolu / Getty Images

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Жители израильского города Хайфа прячутся в убежище после сигнала ракетной опасности

Фото: Leo Correa / AP

Очередь на заправке в Тегеране

Очередь на заправке в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия авиаудара по Тегерану

Последствия авиаудара по Тегерану

Фото: Socia Media / Reuters

Жители Тегерана на пути в убежище

Жители Тегерана на пути в убежище

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Закрытый проход на пляж в Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Подземное убежище в Хайфе

Подземное убежище в Хайфе

Фото: Reuters / Rami Shlush

Последствия ударов по Тегерану

Последствия ударов по Тегерану

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Опустевший пляж в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Больница в Тель-Авиве, временно используемая в качестве убежища

Фото: Gideon Markovitz / Anadolu / Getty Images

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Отраженный удар Ирана по израильской Хайфе

Фото: Leo Correa / AP

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Жители столицы Катара наблюдают за работой ПВО

Фото: Mohmmed Salem / Reuters

Взрыв в столице Бахрейна

Взрыв в столице Бахрейна

Фото: Stringer / Reuters

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Жители дома, в который попал снаряд. Хайфа, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Иранские демонстранты протестуют в Тегеране

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Международный аэропорт Бейрута

Международный аэропорт Бейрута

Фото: Hassan Ammar / AP

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Одиночный пикет против военной операции США у Белого дома в Вашингтоне

Фото: Reuters

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Демонстранты с фотографией Резы Пехлеви, сына последнего шаха Ирана. Лондон

Фото: Toby Melville / Reuters

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Удар по школе для девочек в иранском Минабе

Фото: ISNA / AP

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Инверсионные следы от работы ПВО в небе Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Дым над промышленной зоной после ударов по Дохе в Катаре

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Vahid Salemi / AP

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Спасатели и военнослужащие осматривают место попадания ракеты в Тель-Авиве

Фото: Oded Balilty / AP

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Пассажиры ждут у офиса авиакомпании Emirates в аэропорту Нгурах-Рай на Бали после отмены рейсов в Доху, Дубай и Абу-Даби

Фото: Johannes Christo / Reuters

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Полицейские применяют слезоточивый газ для разгона акции протеста против ударов США и Израиля по Ирану в Багдаде

Фото: Hadi Mizban / AP

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Дым над портом Джебель-Али в Дубае после ракетной атаки

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Траурная акция в Тегеране после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Проживающие в Японии иранцы у посольства Ирана в Токио на акции в поддержку ударов США и Израиля по Ирану

Фото: Hiro Komae / AP

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Здание, поврежденное в результате атаки иранского беспилотника в Бахрейне

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Местные жители на месте иранского удара в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Itay Cohen / Reuters

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Протесты против убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в Карачи в Пакистане

Фото: Muhammad Farooq / AP

Столкновения протестующх с полицией во время траурной акции в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Столкновения протестующх с полицией во время траурной акции в Сринагаре (индийская часть Кашмира) после сообщения о смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи

Фото: Mukhtar Khan / AP

Последствия ракетного обстрела в Бейт-Шемеше в Израиле

Последствия ракетного обстрела в Бейт-Шемеше в Израиле

Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

1 / 34

Дмитрий Дризе

