Футбольный клуб «Уфа» в Ярославле проиграл «Шиннику»

Прошедший накануне в Ярославле матч 23-го тура Первой лиги по футболу между местным «Шинником» и клубом «Уфа» закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Игра проходила на заснеженном поле стадиона «Шинник». Единственный гол в матче на 40-й минуте забил нападающий ярославцев Альбек Гонгапшев, замкнувший передачу после навеса в штрафную площадь.

Организовать «штурм ворот» в конце второго тайма уфимцы не смогли.

«Уфа» после 23 матчей находится 16-м месте в турнирной таблице Первой лиги, находясь в зоне вылета из чемпионата. У команды 20 очков. Поражение «Шиннику» стало для подопечных Омари Тетрадзе вторым с момента возобновления чемпионата после зимней паузы — 28 февраля команда из Башкирии проиграла нижнекамскому «Нефтехимику» 0:2. 15 марта «Уфа» примет «Сокол» из Саратова.

«Шинник» с 29 очками занимает 10-е место, следующий соперник ярославцев — красноярский «Енисей».

Идэль Гумеров