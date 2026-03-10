Арбитраж Петербурга вынес 69 решений по спорам, связанным с образами Чебурашки

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в 2025 году вынес 69 решений по спорам, связанным с использованием образа Чебурашки. На это обратил внимание «Деловой Петербург». В масштабах страны количество таких дел исчисляется тысячами, и выход сиквела «Чебурашка-2» в январе 2026 года может спровоцировать новую волну разбирательств. Основными истцами выступают две группы компаний: АО «Киностудия "Союзмультфильм"» (защищает права на классический рисованный образ) и АО «ВБД групп» (правообладатель 3D-модели персонажа из современных фильмов).

Анализ судебной практики показывает, что подходы к взысканию компенсаций у истцов кардинально различаются. «Союзмультфильм» чаще всего требует от 50 до 100 тыс. рублей, но суды нередко снижают выплаты до 10–25 тыс., учитывая незначительную стоимость проданных контрафактных товаров (например, брелоков). В то же время «ВБД групп» использует иную тактику: компания рассчитывает компенсацию исходя из двукратной стоимости лицензионного договора, предоставляя суду документальное обоснование. В результате суммы по таким искам, как правило, выше и составляют около 83 тыс. рублей, и оспорить их сложнее.

Эксперты отмечают, что разделение двух версий популярного героя условно: современный Чебурашка органично продолжает советский образ, эксплуатируя ностальгию взрослых и адаптируясь к запросам цифрового поколения. Рекордные кассовые сборы фильмов подстегнули бизнес к выпуску нелицензионной продукции, что и привело к лавинообразному росту судебных исков — с 2 тыс. в 2023 году до 4,3 тыс. в 2024-м только у «Союзмультфильма». С учетом выхода продолжения киноистории эксперты прогнозируют, что 2027 год может стать новым пиком разбирательств между правообладателями и коммерсантами.

Андрей Маркелов