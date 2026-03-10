В Самаре главбух колледжа обвиняется в начислении зарплаты уволенному мужу

В Самаре пройдет судебное разбирательство по делу главного бухгалтера колледжа строительства и предпринимательства, обвиняемой в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Об этом сообщила прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие установило, что с октября 2023 по сентябрь 2024 года обвиняемая не внесла в списки для выплат данные об увольнении ее супруга с должности водителя колледжа. При этом она знала о решении супруга покинуть работу.

Несмотря на прекращение трудовых отношений, с ноября 2023 по октябрь 2024 года бывшему водителю продолжали перечислять заработную плату. В результате колледж понес ущерб в размере 100 тыс. рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствие завершено, обвинительное заключение утверждено. Дело передано на рассмотрение в Самарский районный суд.

Георгий Портнов