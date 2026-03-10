Школа в Ижевске в Металлурге перешла на дистант после аварии на водопроводе
В городке Металлургов произошел прорыв водопровода, на место выехала аварийная бригада «Ижводоканала». Как сообщили в администрации города, проводятся работы по локализации повреждения.
Авария на водопроводе диаметром 500 мм произошла в районе улицы 5-я Подлесная. Движение трамваев и троллейбусов приостановлено, рабочие «ДРЭУ» устраняют последствия выхода воды на поверхность.
«По предварительной информации все потребители в жилых домах с водой. Без холодного водоснабжения осталась школа №35, дети на сегодня отправлены на дистанционное обучение»,— говорится в сообщении.
Напомним, прорыв водопровода произошел утром 10 марта. Движение трамваев было приостановлено около 06:30, троллейбусов — около 09:00.