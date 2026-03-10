В Оренбуржье начата проверка после жалоб на незаконную застройку частного сектора

Жители поселка Нефтяников в Оренбургской области пожаловались председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на незаконное строительство комплекса жилых многоквартирных домов в районе улиц Сахалинской и Хабаровской. По этому факту региональное СУ СКР начало проверку. Об этом сообщает ведомство.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ («Халатность»). По итогам проверки следователи дадут правовую оценку установленным обстоятельствам.

Георгий Портнов