Антициклон подарит Петербургу теплую погоду без осадков
Погоду в Санкт-Петербурге 10 марта будет определять северная периферия антициклона, вследствие чего в городе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Температура воздуха в Северной столице составит +6…+8 градусов, в Ленинградской области — +3…+8 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо снижаться и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.
В городском ГУ МЧС предупредили, что в городе сильный туман. Местами видимость составляет 500 м и менее.
На следующий день, 11 марта, по прогнозу синоптика, осадков также не ожидается. Ночью будет +1…+3 градуса, днем — +7…+9 градусов.