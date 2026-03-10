Антициклон подарит Петербургу теплую погоду без осадков

Погоду в Санкт-Петербурге 10 марта будет определять северная периферия антициклона, вследствие чего в городе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Температура воздуха в Северной столице составит +6…+8 градусов, в Ленинградской области — +3…+8 градусов. Ветер юго-западный, 3–8 м/с. Атмосферное давление будет слабо снижаться и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В городском ГУ МЧС предупредили, что в городе сильный туман. Местами видимость составляет 500 м и менее.

На следующий день, 11 марта, по прогнозу синоптика, осадков также не ожидается. Ночью будет +1…+3 градуса, днем — +7…+9 градусов.

Артемий Чулков