Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Прикамье на 18%

В период с 2 по 8 марта 2026 года в Пермском крае зарегистрировано 11206 случаев гриппа и ОРВИ, количество заболевших ниже уровня предыдущей недели на 18,7%. Об этом сообщает краевой Роспотребнадзор.

По данным лабораторного мониторинга, среди больных с респираторными симптомами циркулируют вирусы гриппа, а также возбудители негриппозной этиологии - риновирусы, аденовирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы.

В связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ, за прошедшую неделю был временно приостановлен образовательный процесс в 51 группе в 36 детских садах, в 58 классах в 26 школах.