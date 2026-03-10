Католическая община откроет женский монастырь в Красноярске

Римско-католическая община Сестер Милосердия св. Карла Борромео откроет женский монастырь в Красноярске. Это следует из постановления мэрии от 10 марта.

Согласно документу, община получила разрешение на использование земельного участка на ул. Торговой для размещения женского монастыря с часовней.

По данным специализированных сайтов о земельной недвижимости, площадь указанного в документе участка составляет 1,2 тыс. кв. м. Он расположен на территории с частной жилой застройкой.

Валерий Лавский