Директора школы олимпийского резерва Новосибирска посадили за взятки и растрату

К восьми с половиной годам колонии и штрафу в размере 1,4 млн руб. Октябрьский райсуд Новосибирска приговорил директора спортивной школы олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» Дмитрия Оленникова, признав его виновным во взяточничестве (ст. 290 УК РФ) и растрате (ст. 160 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба суда. После оглашения приговора осужденному изменили меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации облпрокуратуры, в доход государства конфискованы 1,4 млн рублей, которые были получены обвиняемым в качестве взятки.

В новосибирском управлении Следственного комитета России рассказали, что с октября 2020-го по январь 2023 года директор спортшколы оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна в Центральном районе города. При этом, говорится в деле, бассейн учреждением не использовался, а был предоставлен индивидуальному предпринимателю, который оказывал платные услуги по групповым и индивидуальным занятиям плаванием. Расследование установило, что городской казне был причинен ущерб на сумму более 6 млн руб.

Кроме того, директор учреждения получил от этого предпринимателя взятки на общую сумму более 1 млн руб. Вознаграждение полагалось за аренду бассейна.

Илья Николаев