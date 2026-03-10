Экс-сотрудницу мурманского МРЭО будут судить за передачу персональных данных

В Мурманске завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей сотрудницы МРЭО ГИБДД, обвиняемой в незаконном сборе и передаче персональных данных с использованием служебного положения. Об этом сообщили в управлении СКР по Мурманской области.

По версии следствия, в 2023–2025 годах женщина, имея доступ к информационным базам данных, по просьбе третьих лиц искала интересующие их сведения со служебного компьютера и передавала их без согласия потерпевших. Речь идет об анкетных данных, местах регистрации, наличии или отсутствии зарегистрированных транспортных средств и другой информации о 19 потерпевших.

Бывшей сотруднице вменяют преступления по ч. 2 ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни), ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации), а также 18 эпизодов по п. «г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (незаконные использование и передача, сбор и хранения компьютерной информации, содержащей персональные данные). Утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд.

Артемий Чулков