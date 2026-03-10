Потерявшим жилье в Лабытнанги в результате пожара власти Ямала окажут помощь

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) окажут помощь жильцам сгоревшего дома в Обском микрорайоне в Лабытнанги, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Артюхов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа Фото: МЧС Ямало-Ненецкого автономного округа

В результате пожара жилье потеряли шесть семей — деревянное здание выгорело. Одним из жильцов дома был врач районной больницы Андрей Шенфельд, который разбил окно в доме и помог выбраться из огня 11-летней девочке. С ним глава региона встретился во время визита в Лабытнанги.

Погибших в результате пожара нет, всех нуждающихся разместили в маневренном фонде. «Сейчас всех, кто нуждался, разместили в маневренном фонде. Оперативно восстановим паспорта и утраченные документы. Никто из погорельцев не останется со своей бедой один на один, окажем всю необходимую помощь»,— рассказал Дмитрий Артюхов.

По данным МЧС ЯНАО, возгорание в многоквартирном доме в Лабытнанги произошло днем 6 марта на улице Ковалева. Площадь пожара составила 480 кв. м. В тушении приняли участие 25 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. Причины пожара устанавливаются.

Ирина Пичурина