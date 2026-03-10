Арендатор парка имени Горького проиграл спор за снесенную сцену

Верховный Суд РФ отказал ООО «Центральный парк развлечений им. Горького» в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам. Первым на это обратил внимание «Новый компаньон». Таким образом, арендатор парка имени Горького окончательно проиграл спор за сцену.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В прошлом году Арбитражный суд Пермского края удовлетворил заявление департамента земельных отношений города и признал самовольной постройкой объект «Театр эстрады» на территории парка, а также лишил ООО права собственности на сооружение проходной будки. Суд обязал также снести сцену.

Центральный парк развлечений попытался обжаловать это решение, но в конце декабря Арбитражный суд Уральского округа оставил кассационную жалобу без удовлетворения. В начале года арендатор парка добровольно исполнил решение суда и снес спорный объект. В этом сезоне парк решил использовать сборно-разборную сцену.