В Оренбурге администрация напомнила о рекомендации отменить занятия в школах

В Оренбурге, по данным на 07:00 (MSK+2), температура воздуха была -27 °С, ветер северо-западный, порывы 2-4 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации города и напоминает о рекомендации отменить занятия.

Так, в ведомстве напоминают, что отменить занятия рекомендовано для 1-4 классов при температуре -25 °С и ниже, для 5-8 классов — при -28 °С и ниже и для 9-11 классов при температуре -30 °С и ниже.

Однако также учитывается сила ветра. Если порывы от 21 м/с и выше, ученики начальной школы остаются дома при температуре -20 °С и ниже, учащиеся 5-8 классов — при температуре -25 °С и ниже.

Родители учеников самостоятельно принимают решение о посещении школы. В случае отмены учебных занятий школы города будут работать в штатном режиме, учащиеся будут заниматься дистанционно.

Руфия Кутляева