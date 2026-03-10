Куда сбежать из Перми на майские, чтобы почувствовать вкус жизни

Знакомая ситуация: ждешь майские праздники как чуда, а потом они пролетают за домашними делами, телевизором или поездкой на дачу. А в первый рабочий день чувствуешь, будто и не отдыхал вовсе.

Чтобы по-настоящему перезагрузиться, мозгу нужны новые нейронные связи: другие виды, впечатления и новый опыт.

Команда «Яркотревел» уже все придумала. Никакого стресса с планированием – вам нужно только выбрать, какого масштаба перезагрузки требует ваша душа прямо сейчас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено «Яркотревел»

Фото предоставлено «Яркотревел»



Экспресс-перезагрузка (туры на 1–2 дня)

Вот куда можно отправиться, если не готовы уезжать надолго, но хотите ярких впечатлений на выходные:

• Казань: гулять по атмосферному Кремлю, пробовать тающий во рту чак-чак и наслаждаться колоритом, где сплелись Восток и Запад.

• Йошкар-Ола: зачем нужна шенгенская виза, если у нас есть своя набережная Брюгге? Идеальное место для сотен красивых фото!

• Екатеринбург и Ижевск: стильная архитектура, вкуснейшая гастрономия и драйв больших городов, до которых рукой подать.

• И конечно, наш родной Пермский край – для тех, кто хочет наполниться силой уральской природы без долгих переездов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото предоставлено «Яркотревел»

Фото предоставлено «Яркотревел»



Столичный размах (Москва и Подмосковье)

Весенняя столица – это отдельный вид удовольствия. Представьте: сегодня вы берете кофе и не спеша гуляете по атмосферным переулкам Замоскворечья, вдыхая ритм главного города страны, а завтра отправляетесь за уютом в Подмосковье. Вы можете погрузиться в атмосферу купеческой Коломны с ее знаменитой пастилой или полюбоваться старинной архитектурой Серпухова. «Яркотревел» заготовил для вас разные сценарии отдыха, потому выбирайте по сердцу!

А формат поездки можно настроить под себя: отправиться в классный автобусный тур прямо из Перми или же добраться до Москвы самостоятельно и присоединиться к экскурсионной группе уже на месте.

Тотальный отрыв и тепло (Кавказ)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Для тех, кто хочет кардинально сменить декорации и достать солнцезащитные очки. Летим на Кавказ!

• Дагестан: место, где захватывает дух. Вы будете пить кофе с видом на Сулакский каньон (он глубже Гранд-Каньона!), гулять по древним улочкам Дербента и дышать морским воздухом Каспия.

• Чечня: поразиться размаху Грозный-Сити, увидеть невероятной красоты мечети и ощутить легендарное кавказское гостеприимство.

Хватит откладывать жизнь на потом. Места в весенних турах разлетаются как горячие хичины на Кавказе!

Позвольте себе отдохнуть этой весной. Выбирайте направление, а «Яркотревел» сделает ваш отдых безупречным!

Все программы туров, красивые фото и цены уже ждут вас на сайте.

ИП Чугунов Кирилл Евгеньевич