Владимир Галкин из ХК «Автомобилист» признан лучшим вратарем недели в КХЛ

КХЛ признала вратаря уральского ХК «Автомобилист» Владимира Галкина лучшим вратарем лиги на 25 неделе сезона 2025/2026, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба. Это четвертый раз в его карьере, когда он получил такое признание.

Владимир Галкин

Фото: Пресс-служба ХК «Автомобилист» Владимир Галкин

На прошлой неделе голкипер «Автомобилиста» сыграл в двух матчах, в которых его команда одержала победы, пропустив только одну шайбу. В ходе двух поединков Владимир Галкин отразил 98,33% бросков, нанесенных по его воротам. Общее количество бросков составило 60, а коэффициент надежности вратаря — 0,5. В матче против ЦСКА он сыграл в ноль, игра закончилась со счетом 1:0.

Ирина Пичурина