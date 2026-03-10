Пермский оборонный завод взыскал с поставщика 420 тыс. юаней

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил требования АО «Пермский завод “Машиностроитель”» к свердловскому ООО «Пумори-инжиниринг инвест». Пермское предприятие взыскало с ООО неустойку в размере 10,5 млн руб. и 420 тыс. юаней по одиннадцати договорам поставки. Это следует из данных картотеки суда.

АО «Пермский завод “Машиностроитель”» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Пумори-инжиниринг инвест» летом 2025 года. По мнению истца, обязательства по поставке инструментального оснащения и оборудования, монтажу и пуско-наладочным работам, не были выполнены в полном объеме. Ответчик, в свою очередь, указал, что, несмотря на действие в отношении него западных санкций, он выполнил основную часть обязательства по договорам.

АО «Пермский завод “Машиностроитель”» входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение». Предприятие выпускает компоненты для летательных и космических аппаратов.

ООО «Пумори-Инжиниринг Инвест», базирующееся в Екатеринбурге, занимается оптовой торговлей станками. Входит в корпорацию «Пумори», занимающуюся производством конструкторских разработок для промышленности.