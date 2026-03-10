«Кузбасс» проиграл первые два матча полуфинала Суперлиги по хоккею с мячом

«Кузбасс» близок к тому, чтобы сложить звание чемпиона российской Суперлиги по хоккею с мячом. Кемеровчане проиграли первые два матча полуфинальной серии московскому «Динамо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Вторая игра состоялась в столице 9 марта. Гости уступили со счетом 2:3, причем к 30-й минуте проигрывали три мяча. В их составе отличились Кирилл Катилов и Янис Бефус. В первой игре днем ранее динамовцы также были сильнее (7:4).

Серия до трех побед продолжится в Кемерове 12 марта. Напомним, что «Кузбасс» выигрывал два предыдущих чемпионата.

По результатам «Кубка надежды», завершившегося в Ульяновске 8 марта, новосибирский «Сибсельмаш» занял десятое место в российском чемпионате. Абаканские «Саяны» финишировали на последнем, 12-м. «Енисей», в свою очередь, выступает в «Сервико» — Кубок ФХМР, где команды оспаривают места с пятого по восьмое. В первом матче турнира, который проходит в Красноярске, хозяева обыграли нижегородский «Старт» со счетом 10:5.

Валерий Лавский