Новосибирцы обыграли омский «Авангард» в серии буллитов

«Сибирь» увеличила свои шансы попасть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона 2025/2026. Новосибирцы смогли обыграть в Омске одного из лидеров конференции «Восток» — «Авангард».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Матч состоялся 9 марта. «Сибирь» быстро открыла счет: на пятой минуте точный бросок удался Вячеславу Лещенко. Отыграться хозяева смогли только в самом конце второго периода, когда шайба после броска Вячеслава Войнова попала в ногу игроку новосибирцев и отлетела в ворота.

Поскольку заключительная 20-минутка и овертайм не выявили победителя, дело дошло до серии буллитов. «Сибирь» выполнила ее лучше благодаря броску Михаила Абрамова и трем спасениям голкипера Антона Красоткина.

«Сибирь» набрала 62 очка, оторвавшись от хабаровского «Амура», который также претендует на место в плей-офф, на пять очков. Новосибирцам осталось провести в регулярном первенстве четыре матча.

Валерий Лавский