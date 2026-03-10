Правительство Канады разрешило TikTok работать в стране

Канадское правительство заявило, что платформа TikTok может продолжать работу в стране и разрешит платформе осуществлять инвестиции. Решение обусловлено новыми юридически обязательными обязательствами, которые приняло на себя канадское подразделение компании, передает Reuters.

По заявлению канадского правительства, платформа внедрит усиленную защиту персональных данных канадцев и обеспечит повышенную защиту несовершеннолетних пользователей. В компанию будет назначен независимый сторонний наблюдатель для аудита и постоянной проверки механизмов контроля доступа к данным.

Власти Канады начали бороться с платформой еще в ноябре 2024 года — тогда министерство промышленности Канады предписало ликвидировать TikTok, ссылаясь на риски для национальной безопасности. Беспокойство властей страны было связано с тем, что он принадлежит китайской компании ByteDance и, по мнению некоторых спецслужб, может шпионить за пользователями, отмечает Reuters. В январе федеральный суд Канады отменил правительственное распоряжение, позволив приложению для коротких видео продолжить работу, и поручил Оттаве пересмотреть дело.

Влад Никифоров