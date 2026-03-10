Умер один из основателей «Эха Москвы» Сергей Игнатов

Умер бывший звукорежиссер «Эха Москвы» Сергей Игнатов. Об этом сообщил бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов (объявлен иностранным агентом). Журналист Андрей Кравченко (известный как Антон Орехъ) сообщил, что последние три года господин Игнатов боролся с онкологией.

Журналисты рассказали, что звукорежиссер был одним из основателей радиостанции — вместе с первым главным редактором «Эха» Сергеем Корзуном, журналистами Сергеем Бунтманом и Сергеем Фонтоном.

«Джинглы и заставки к моим эфирам, все звуковое оформление наших программ делал Сергей. Больше тысячи "Радиодеталей" (программа, которая выходила на "Эхе".— "Ъ"), 250 программ о Высоцком — все это мы сделали с Игнатовым... Я потерял не просто коллегу и друга — а родного человека»,— написал господин Кравченко в своем Telegram-канале.

Несколько лет назад у Сергея Игнатова умер единственный сын, сообщил господин Кравченко. У звукорежиссера остались вдова, Елена, и мать, которой через неделю исполнится 98 лет.