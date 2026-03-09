Часть Севастополя осталась без света из-за аварии на воздушной линии

В Севастополе частично отключено электричество из-за неисправности на воздушной линии. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«На воздушной линии 110 кВ произошло отгорание шлейфа. Из-за этого сейчас нет электроэнергии у части потребителей в районе Фиолента и Камышовой бухты»,— написал господин Развожаев.

Губернатор отметил, что сейчас «Севастопольэнерго» проводит аварийно-восстановительные работы. Позднее господин Развожаев пообещал сообщить о сроках, когда электричество снова подадут в обесточенные районы.

5 марта электричество отключали в части Ленинского и Нахимовского районов, на улице Жидилова и улице Генерала Мельника в Севастополе. По словам губернатора, обломки сбитой воздушной цели при атаке ВСУ повредили подстанцию. При налете был ранен мужчина и ребенок.