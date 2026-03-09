Два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме в Зеленограде

Два человека погибли при пожаре в квартире на девятом этаже многоэтажного дома в Зеленограде. Об этом сообщила подмосковная прокуратура. Следователи начали доследственную проверку, сообщили в региональном управлении СКР.

Огонь потушили на площади 10 кв. м. После этого в квартире спасатели обнаружили тела двух мужчин. Один из погибших, предварительно, хозяин жилья. По предварительным данным, в квартире загорелись личные вещи.

На месте работают следователи и криминалисты столичного СКР. Проводятся необходимые проверки, чтобы установить обстоятельства произошедшего.