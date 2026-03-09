В Киеве госпитализирован патриарх УПЦ Филарет

В Киеве госпитализирован глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) патриарх Филарет (Денисенко). Об этом сообщила пресс-служба УПЦ КП. В пресс-релизе указали, что патриарх попал в одну из больниц украинской столицы из-за ухудшения состояния здоровья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

«Его Святейшество находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь. Призываем архиереев, духовенство, монашество и всех верующих превозносить усиленные молитвы за здоровье и выздоровление Святейшего Патриарха Филарета»,— сообщили в УПЦ. Автокефальная Православная церковь Украины (ПЦУ) также сообщила о госпитализации патриарха Филарета и призвала «всеукраинскую паству превозносить усиленные молитвы за здоровье Святейшего Патриарха».

Патриарху Филарету 97 лет. С 1966 по 1990 год он был митрополитом Киевским и Галицким, патриаршим экзархом всея Украины. Позднее он стал предстоятелем УПЦ Московского патриархата. В мае — июне 1990 года был местоблюстителем (временным исполняющим обязанности предстоятеля поместной церкви) патриаршего престола РПЦ и одним из кандидатов на патриарший престол. С 1991 года активно добивался самостоятельности УПЦ. В 1992 году с частью клира и мирян покинул РПЦ, образовав УПЦ КП. За это в 1997 году был лишен сана и предан анафеме в РПЦ. В 2018 году Вселенский патриархат восстановил его в церковном общении как епископа без кафедры. Это решение РПЦ не признало.