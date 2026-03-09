Президент России Владимир Путин заявил о возможности возобновления поставок нефти и газа в Европу при условии поступления сигнала от европейских покупателей о готовности к долгосрочному и стабильному сотрудничеству. Об этом он сообщил на совещании в Кремле, посвященном мировой ситуации на рынке энергоносителей.

По словам господина Путина, Москва не отказывалась от взаимодействия с европейскими партнерами и открыта к совместной работе, которая будет свободна от политической конъюнктуры. Президент отметил, что для возобновления сотрудничества необходимо понимание и инициативы со стороны европейских стран, а также выстраивание отношений без давления и нестабильности.

Президент РФ подчеркнул, что при отсутствии таких сигналов Россия готова переориентировать поставки на другие рынки с устойчивым спросом и конструктивными отношениями. Он добавил, что правительство России уже оценивает возможность и целесообразность снижения экспорта энергоносителей в страны ЕС.

Кроме того, господин Путин отметил, что блокада Ормузского пролива создает дополнительные риски для рынка, а российская сторона продолжит поставлять энергоресурсы своим надежным партнерам, таким как Венгрия и Словакия.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался о том, что планы Еврокомиссии по отказу от российских энергоносителей, продиктованные давлением Киева, могут нанести ущерб европейскому энергоснабжению и экономике.